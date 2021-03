(Foto by Colleoni)

La scuola è tornata in modalità didattica a distanza dal 15 marzo in Lombardia (Foto by Colleoni)

Bergamo, record di tamponi nelle scuole

nella settimana prima della zona rossa Record di tamponi nelle scuole bergamasche prima della chiusura per la zona rossa: 3.103 nella settimana dall’8 al 14 marzo. Nella rilevazione precedente erano 2.619.

Record di tamponi nelle scuole bergamasche prima della chiusura per la zona rossa in Lombardia scattata il 15 marzo: secondo i dati di Ats Bergamo sono stati effettuati 3.103 esami nella settimana dall’8 al 14 marzo. Nella rilevazione precedente, che si riferisce alla settimana 1-7 marzo, erano 2.619. In tutto dall’inizio dell’anno scolastico sono stati eseguiti 43.307 tamponi su studenti e personale scolastico .

Vediamo nel dettaglio i dati relativi all’ultima settimana: su 3.103 tamponi sono stati rilevati 167 casi di positività al coronavirus. Nella settimana precedente, su 2.619 tamponi, i positivi erano invece 222: facendo una proporzione con il numero di tamponi dunque sembrerebbe registrarsi una prima frenata sui nuovi casi. Le classi in quarantena sono in tutto 111, un dato stabile rispetto al raffronto sulla settimana dall’1 al 7 marzo in cui erano 113.

Ecco i dati generali forniti da Ats Bergamo per la settimana dall’8 al 14 marzo:

Tamponi da inizio anno scolastico al giorno 14 marzo 2021: 43.307

Tamponi settimana 8-14 marzo 2021: 3.103

Positivi settimana 8-14 marzo 2021: 167

Classi in quarantena 8-14 marzo 2021: 111

