Bergamo, riecco la giostra in centro: stavolta in versione estiva, sabato il via Di solito è presente a Pasqua e Santa Lucia. «Bergamo ormai è una tradizione e la nostra piazza più importante». Sabato 19 giugno l’apertura dalle 9.

D’estate non eravamo abituati a vederla, di solito veniva allestita nel periodo di Pasqua e Santa Lucia. Quest’anno invece la tradizionale giostra di Bergamo campeggia già da qualche giorno in Piazza Vittorio Veneto e aprirà al pubblico domattina – 19 giugno – dalle 9. Un vero e proprio simbolo di ripartenza nel cuore del centro che fa esplodere di gioia i bambini e riaccende i ricordi d’infanzia dei più anziani. «Noi siamo fermi dal 6 gennaio dell’anno scorso - racconta Roberto Formaggia, proprietario della storica giostra “Old Carousel” - e adesso siamo pronti a ripartire proprio a Bergamo, che per noi ormai è una tradizione e la piazza più importante. Solitamente eravamo qui a Pasqua e Santa Lucia, ma a causa del Covid non è stato possibile, così ci è stata concessa la possibilità di aprire in questo periodo». Una giostra completamente ristrutturata 3 anni e mezzo fa, dopo l’incendio che l’aveva distrutta. «È composta - spiega Formaggia - da 60 cavalli e una trentina di altri animali tra tigri, giraffe e leoni. Sono tutti in resina perché purtroppo quelli in legno sono andati tutti distrutti, ma sono dipinti a mano uno a uno così come i pannelli, dipinti dai pittori di Modena». Tutto è già pronto anche per il rispetto delle norme anti Covid: recinzione per distanziare il pubblico, gel igienizzante e personale a controllare il rispetto del distanziamento. «È il 24° anno che portiamo la giostra a Bergamo - conclude Formaggia - e speriamo che rappresenti una vera ripartenza, con la grande risposta di pubblico alla quale la città ci ha abituato». La giostra in Piazza Vittorio Veneto sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 22 fino alla fine di luglio.

