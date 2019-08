Bergamo, scontro in autostrada

Feriti quattro bambini tra i 4 e i 9 anni Verso le 22 di domenica 4 agosto, nel tratto tra Dalmine e Bergamo , due auto si sono scontrate e sono otto le persone ferite.

Otto persone ferite tra cui quattro bambini, due femmine di 8 e una di 4 anni e un maschietto di 9. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di domenica 4 agosto sul tratto autostradale dell’A4 che da Bergamo va verso Dalmine.

In campo quattro ambulanze e un’auto medica che sono accorse sul luogo dello schianto. Fortunatamente solo ferite lievi per gli occupanti delle due auto, compresi i più piccoli, che sono stati trasportati al Papa Giovanni e all’ospedale di Alzano per accertamenti.

