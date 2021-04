Covid, a Bergamo 202 i nuovi positivi e 6 decessi. In Lombardia 49 morti in 24 ore Tutti i dati relativi allo sviluppo della pandemia in Lombardia con i dati aggiornati a sabato 24 aprile.

Sono 2.313 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.456 tamponi effettuati, su un totale di 9.221.632 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 49 decessi (venerdì 57) in regione , che portano il numero delle vittime complessive a 32.618. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.050 di cui 611 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 52.432 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 703.739 (+1.620). Gli attualmente positivi in totale sono 57.093 (+644).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 757, Brescia 219, Varese 239, Monza e Brianza 220, Como 152, Bergamo 202, Pavia 114, Mantova 116, Cremona 84, Lecco 72, Lodi 43, Sondrio 47.

Sono, invece, 13.817 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (venerdì 14.761) a fronte di 320.780 tamponi effettuati su un totale di 56.886.535 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 322 i decessi (ieri 342), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.021. Con quelli di oggi diventano 3.949.517 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 461.448 (-4.095), 437.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.894 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.369.048 con un incremento di 17.587 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.313), seguita da Campania (2.012), Lazio (1.266), Puglia (1.255) e Sicilia (1.095).

