Bergamo Sposi, riparte con fiducia la filiera del wedding

Bergamo Sposi chiude il sipario in Fiera Bergamo confermando l’energia della filiera Wedding. Le settanta imprese protagoniste della manifestazione ideata e promossa da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo in collaborazione con Promoberg, hanno rappresentato nel migliore dei modi uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria-economica dovuta alla pandemia, animando dal pomeriggio di venerdì 18 a domenica 20 febbraio la 24esima edizione del Salone dedicato alle coppie, nel segno della fiducia e della voglia di ripartire quanto prima. In presenza o tramite l’edizione digitale, sono state migliaia le coppie che hanno visitato il Salone, alla ricerca delle soluzioni migliori per un matrimonio indimenticabile.

«Bergamo Sposi, prima manifestazione in presenza alla Fiera di Bergamo del 2022, ha portato molti visitatori interessati tra gli stand – dichiara Cesare Rossi, Direttore Promozioni Confesercenti Bergamo –. Per Confesercenti è un orgoglio organizzare questo importante evento del settore wedding, così in crisi negli ultimi anni. Un grande grazie agli imprenditori che ci hanno dato fiducia, agli sponsor, alle istituzioni coinvolte e infine un augurio a tutti gli sposi che ci hanno visitato. L’amore vince sempre».

«Ogni anno Bergamo Sposi riesce a sorprendere ed emozionare – sottolinea Ornella Schenatti, al timone di Ecspo e Project manager di Bergamo Sposi dal 2007 –. Il nostro pubblico sa di poter contare sulla qualità dei nostri espositori, che propongono prodotti e servizi tenendo conto delle nuove tendenze in atto a livello nazionale e non solo. Ho notato con molto piacere la gioia degli espositori nel poter ripartire dopo due anni davvero difficili e l’entusiasmo delle coppie di futuri sposi, alla ricerca del dettaglio perfetto, nel tornare in presenza per lasciarsi consigliare e guidare da professionisti del settore. L’edizione 2022 è stata una sfida ambiziosa quanto l’edizione virtuale dello scorso anno, ma le oltre 4.000 registrazioni ci ripagano di ogni sforzo e confermano Bergamo Sposi un punto di riferimento a livello regionale per il settore wedding».

