Bergamo, tragico schianto nella notte

Auto fuori strada, muore 26enne in via Carducci L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 2 e il giovane è morto sul colpo.

Forse la velocità, forse il ghiaccio sulla strada o più probabilmente una combinazione di entrambi i fattori, sarebbero queste le cause del tragico schianto che si è verificato verso le 2 della notte del 1° gennaio a Bergamo in via Carducci all’altezza della rotonda che incrocia via Gaudenzi.

Un’auto con a bordo due giovani che si stavano dirigendo verso il centro ha sbandato e ha abbattuto un cartello stradale e il semaforo finendo la corsa contro un albero.

Vincenzo Caldura il 26enne residente a Bergamo, che era al volante è stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 21enne, è uscito praticamente illeso dallo schianto. Per sicurezza è stato comunque trasportato in ospedale al Papa Giovanni per accertamenti, ma in codice verde.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo e un mezzo dei Vigili del fuoco.

