Bergamo, vaccinazioni anti Covid in Fiera

Via libera da Promoberg fino al 31 luglio Il Consiglio di amministrazione di Promoberg ha deciso all’unanimità di accogliere la richiesta di spazi per le vaccinazioni in via Lunga.

Via libera per le vaccinazioni anti Covid alla Fiera di via Lunga a Bergamo. Lo ha deciso venerdì 19 febbraio il Consiglio di amministrazione di Promoberg, all’unanimità, in seguito alla richiesta del direttore dell’Ats Massimo Giupponi e di Guido Bertolaso, coordinatore del piano regionale che nei giorni scorsi aveva effettuato un sopralluogo alla Fiera proprio in vista dell’allestimento di un hub vaccinale. Gli spazi saranno a disposizione fino al 31 luglio, lo stesso giorno indicato dalla richiesta del dg di Ats. Scadrà invece a fine aprile il decreto di requisizione della prefettura, che è stato necessario per realizzare l’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA