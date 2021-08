Beschi: «Non limitiamoci a guardare in basso, ma alziamo lo sguardo al cielo» Messa del Vescovo Francesco Beschi nella basilica di Santa Maria Maggiore per la solennità dell’Assunta.

Alle 11 di domenica 15 agosto si è svolta nella basilica di Santa Maria Maggiore la Messa per celebrare la solennità dell’Assunta. Alla celebrazione hanno partecipato molti fedeli, tra loro anche il direttore della Mia, Giuseppe Finazzi e Giacomo Angeloni, assessore del Comune di Bergamo.

Il vescovo Francesco Beschi che ha presieduto la celebrazione, nell’omelia ha detto che «Maria Assunta in cielo è un dono per tutti, il Signore l’ha scelta in un paesino sperduto, una donna comune». Ha esortato tutti «a non limitarsi a guardare in basso quando si cammina, ma di alzare lo sguardo per attingere la forza interiore necessaria per andare avanti che non si ha se si guarda solo in basso».

Beschi ha aggiunto che alzare lo sguardo ha un significato ancora più importante in questo tempo di pandemia perchè aiuta ad avere fiducia e speranza nel futuro.

La celebrazione dell’Assunta nella basilica di Santa Maria Maggiore

(Foto by Yuri Colleoni)

Per domenica 15 agosto il programma delle celebrazioni prevede alle 17,30 il Rosario e alle 18 la Messa celebrata dal priore don Gilberto Sessantini.

Il vescovo Francesco Beschi durante la celebrazione dell’Assunta nella basilica di Santa Maria Maggiore

(Foto by Yuri Colleoni)

Il Papa, invece, all’Angelus, ha rivolto «un pensiero a quanti trascorrono questi giorni di Ferragosto nei vari luoghi di villeggiatura: auguro loro serenità e pace. Non posso però dimenticare coloro che non possono andare in vacanza - ha detto Papa Francesco -, coloro che rimangono al servizio della comunità per servire e anche coloro che si trovano in condizioni disagiate, aggravate dal forte caldo e dalla chiusura per ferie di alcuni servizi. Penso specialmente ai malati, agli anziani, ai carcerati, ai disoccupati, ai profughi e a tutte le persone sole o in difficoltà»

