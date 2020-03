Gallera: «A Bergamo +248 casi in un giorno e ospedali allo stremo»- Video La nostra provincia è ancora quella più critica di tutta la Lombardia con 1472 contagiati e una progressione spaventosa +248 in un solo giorno. E gli ospedali sul nostro territorio sono allo stremo. Il video dell’intera conferenza stampa dalla Regione Lombardia qui .

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, in video conferenza ha illustrato il bilancio della giornata sull’emergenza coronavirus, i dati dimostrano la forte progressione del virus, confermando che le richieste avanzate al Governo in mattinata siano sempre più indispensabili.

Bergamo è ancora ampiamente la peggiore provincia per contagi in Lombardia e in Italia, a confermarlo Giulio Gallera che ha fornito il bilancio della progressione del virus in Lombardia.

Nella nostra provincia sono 1472 i casi positivi con un incremento di 248 rispetto a ieri, è il dato peggiore.

Brescia per esempio ne ha 790, +51 rispetto a ieri o Milano 592, +86 rispetto a ieri.

I casi positivi totali in Lombardia sono 5.791, i ricoverati sono 3.319 (+505 rispetto a ieri), 446 in terapia intensiva (+26 ), 896 i dimessi e 468 i decessi (+135).

«Qualcuno di voi sentirà di presidi allo stremo: Bergamo, Cremona» lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in conferenza stampa.

«Bergamo è in una situazione di grande tensione - ha aggiunto - A Cremona abbiamo portato via otto pazienti oggi e stiamo mandando immunologi».

Il bollettino di oggi evidenzia una costante crescita: il totale dei casi positivi in Lombardia è di 5.791. Va detto che raccogliamo in modo strutturato il dato dei tamponi dai laboratori, quindi può essere che siano dati non costantemente omogenei. Molti campioni stanno arrivando dai laboratori, ecco perché crescono solo di 322, quando erano cresciuti di oltre 1.200 ieri sul giorno prima. I ricoverati sono 3.319 ricoverati, 505 in più rispetto a ieri. Inoltre, in terapia intensiva ci sono 466 persone, 26 in più. Abbiamo un numero crescente di persone dimesse, arrivate a 896. Crescono anche i decessi, saliti a 468, incrementati di 135 in un giorno». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della diretta Facebook.

«La protezione civile sta montando le tende per il triage nei luoghi dove sono state richieste e davanti ai penitenziari lombardi». Lo ha detto l’assessore alla protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni nella consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus nella regione. Queste strutture ha detto «possono essere di grande ausilio anche negli istituti penitenziari per verificare all’esterno, per il Covid-19 varie situazioni che si possono creare.

