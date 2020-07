(Foto by Foto Diego Trapassi - www.giornaledibrescia.it)

Bimba di 10 anni rischia di affogare a Pisogne

Soccorsa dai bagnanti e portata al Papa Giovanni L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 26 luglio nel bresciano, la bimba sarebbe grave ed è stata trasportata in elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo.

Tragedia sfiorata domenica pomeriggio a Pisogne, alla darsena in località Pizzone, dove una bambina di 10 anni ha rischiato di annegare mentre giocava con altri bambini, lo scrive il Giornale di Brescia. I bagnanti hanno sentito le urla degli amichetti che erano con lei, terrorizzati perché non riemergeva dall’acqua, si sono tuffati e l’hanno tirata fuori dal lago.

La piccola è stata soccorsa e rianimata da un paio di volontari della Croce Rossa che si trovavano in spiaggia per pura coincidenza e le hanno subito fatto il massaggio cardiaco.

La bambina è poi stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono molto gravi. Secondo quanto è stato possibile apprendere finora, sarebbe restata sott’acqua per qualche minuto.

