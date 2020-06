Blitz dei carabinieri contro lo spaccio

Arresti tra Bergamo, Como e Varese Blitz dei carabinieri di Cantù contro il traffico di stupefacenti nelle province di Como, Varese e Bergamo.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal Gip di Como su richiesta della procura - nei confronti di 7 indagati (per tutti, 2 dei quali già detenuti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere): sono ritenuti responsabili, assieme ad altri 6 (per i quali si procederà in stato di libertà), a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; estorsione in concorso; detenzione e porto abusivo di armi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA