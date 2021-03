Bloccata su un versante impervio al buio

Ragazza 26enne portata in salvo Intervento del Soccorso alpino nella serata di martedì 2 marzo. La giovane si era persa con il buio sul sentiero che da Poscante va al Monte di Nese. È stata rintracciata e salvato era in un luogo molto impervio.

Si era persa lungo il sentiero 531B, che va da Poscante a Filaressa - Monte di Nese: disavventura finita bene nella serata di martedì 2 marzo per una ragazza di 26 anni, residente in zona.

La Centrale ha allertato intorno alle 18 il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, Stazioni di Media Valle Seriana e Valle Imagna, e i Vigili del fuoco. Attraverso le indicazioni ottenute per mezzo delle coordinate geografiche, i soccorritori del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) l’hanno individuata e raggiunta.

La ragazza è illesa ma si trovava in una zona molto impervia, in località Filaressa. Per raggiungerla sono state effettuate un paio di calate; l’hanno infine messa in sicurezza e portata sul sentiero. L’intervento è terminato poco dopo le 21:30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA