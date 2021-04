Blue Air, da Orio si torna a viaggiare verso Bacau Blue Air riparte con la rotta Bergamo-Bacau a partire da questo mese di aprile.

Blue Air potenzia le sue operazioni sull’Italia rilanciando la rotta storica da Orio al Serio a Bacau. La compagnia aerea introdurrà fino a quattro voli settimanali tra Bergamo e la cittadina romena con prezzi a partire da 9,99 euro solo andata, tasse ed un cambio gratuito incluso.

Blue Air opererà fino a 4 voli settimanali da Bergamo per Bacau, secondo il seguente orario:

• Lunedì, mercoledì, venerdì, domenica (Estate 2021)

BCM 07:00BGY 08:15

«Siamo lieti di ripartire con la nostra rotta storica tra Bergamo e Bacau. Nonostante le attuali restrizioni, siamo fiduciosi che le misure implementate produrranno risultati significativi e che i nostri clienti saranno in grado di volare verso le loro destinazioni preferite. Siamo sempre impegnati a sviluppare il nostro network da Bergamo offrendo un servizio clienti di prima classe a prezzi molto convenienti» ha spiegato Krassimir Tanev, chief commercial officer di Blue Air.

«Blue Air è un partner storico dell’aeroporto di Milano Bergamo e siamo lieti del ritorno della rotta per Bacau; l’area che circonda il nostro scalo è caratterizzata da una forte presenza di relazioni con la Romania, tanto da essere un importante punto di riferimento per i voli che collegano le due Nazioni. Siamo certi che, man mano le attuali restrizioni andranno diminuendo, il traffico su questa storica direttrice tornerà a rafforzarsi, dimostrando anche in questo caso l’importante ruolo ed appetibilità dell’aeroporto di Bergamo al servizio di Milano e di tutta la Lombardia centro-orientale, punto ideale per servizi aerei verso destinazioni europee che extra-Ue» sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation Sacbo.

