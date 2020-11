Boccia: escludo un lockdown totale

«15 novembre è una data che non esiste» Con riferimento alla data di metà novembre indicata da alcuni media per una nuova serrata totale, Boccia smentisce: «Non c’è, è una data che non esiste», ha detto.

«La curva dei contagi per fortuna ha decelerato, ma la mia ossessione non è tanto la curva ma è il sistema ospedaliero, se regge o meno». Il ministro ha poi aggiunto: «Escludo un lockdown come quello di marzo e aprile».

«Non escludo misure ulteriormente restrittive in un mese come quello di novembre, che si presta, localizzate in alcune regioni come già sta avvenendo in Lombardia, Piemonte» ha proseguito Boccia concludendo che «non sarebbe giusto chiudere aree che non vivono oggettivamente la crisi che stanno vivendo altre Regioni»

