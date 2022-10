Bollinopoli: il grande debutto, lunedì 17 ottobre esce il numero fortunato

Solo lunedì 17 ottobre, acquistando il giornale, potrete trovare l’adesivo con il vostro numero fortunato che vi accompagnerà per tutta la durata del concorso, ed il primo bollino. Ogni giorno, per sette settimane, troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella: solo chi collezionerà tutti i bollini potrà partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere l’automobile.

Per partecipare all’estrazione dovrete consegnare la cartella completa di tutti i bollini entro il 13 gennaio 2023 presso L’Eco di Bergamo o presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano. L’adesivo fortunato permette di vincere uno dei buoni spesa da 200 euro messi in palio dallo Shopping Center Le Due Torri. Ogni buono spesa è così suddiviso: 160 euro che potrete spendere tra tutti i negozi dello Shopping Center Le Due Torri ad eccezione di «Esselunga», «Bar Atlantic» e profumeria «Esserbella». I restanti 40 euro sono spendibili in tutti i negozi del centro commerciale.

Come fare per vincerlo? Dovete aver raccolto ed incollato sulla vostra cartella tutti i bollini fedeltà usciti fino a quel momento. Successivamente controllate che il numero riportato sul vostro adesivo coincida con uno dei venti pubblicati sul giornale ogni giorno, da lunedì a sabato. A questo punto, telefonate al numero 035.386303 entro le 13 del giorno successivo alla vincita (o entro le 13 del lunedì se il numero appare nella lista di venerdì o sabato) per segnalare la vostra vincita. Il numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Tra coloro che telefoneranno per segnalare la propria vincita, il buono spesa verrà assegnato ai sei il cui numero riportato sull’adesivo è più in alto nell’elenco.