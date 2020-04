Bonetti: i centri estivi apriranno

«Linee guida per sostenere le famiglie» «I centri estivi apriranno, questa è la responsabilità della politica nel modo più sicuro possibile per tutelare la salute di tutti».

Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un’intervista a RaiNew24: «Martedì mattina iniziamo a lavorare ad un tavolo con i Comuni, le Regioni, le Province, il ministero dell’Istruzione e dello Sport per dare delle linee guida e dei protocolli che permettano alla rete educativa di mettere in campo delle proposte a tutela della salute di tutti ma che sostengano le famiglie e permettano ai bambini e ai giovani del nostro paese di ricominciare ad avere dei percorsi educativi di relazione».

