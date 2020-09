Boom dei monopattini in sharing

Bergamo, 12mila noleggi in 13 giorni Risparmiati quasi 5.500 kg di anidride carbonica.

Il Comune di Bergamo fa il punto – dati alla mano – sul servizio di monopattini in sharing, svolto da BIT Mobility e inaugurato il 18 agosto scorso. Negli ultimi 13 giorni del mese si sono registrati al servizio 5.614 utenti, per un totale di 12.159 noleggi, ben 935 al giorno.

Con i nuovi mezzi sono stati già percorsi, sempre al 30 agosto, 30.757 kilometri, con un percorso medio a noleggio di 2,52km e una durata media di 16 minuti. Interessante evidenziare che gli spostamenti con i monopattini hanno consentito di risparmiare 5.488kg di CO2 che si sarebbero invece propagati nell’aria della città qualora si fossero utilizzati veicoli a motore tradizionale.

Emergono altri dati interessanti: in primo luogo l’età media degli utenti dei monopattini in sharing, cioè 29 anni, di cui ben il 67% maschi. Non si sono verificati incidenti, ma si son registrati 4 tentativi di furto (ovviamente sventati visto che ogni mezzo è provvisto di sistema di geolocalizzazione) e 1 atto vandalico. L’azienda è fortemente impegnata nelle operazioni di manutenzione, recupero e riordino dei mezzi, garantendo diversi passaggi giornalieri con personale dedicato.

Infine un altro dato interessante: il 57% degli utilizzi dei monopattini avviene tra le 20 e le 4 del mattino, quando cioè si dirada il traffico e la frequenza del trasporto pubblico in città. L’impressione è che in questa fase stiano intercettando prevalentemente una domanda di mobilità legata al tempo libero. Un altro 19% degli utilizzi avviene tra le 16 e le 20, che fa pensare a un uso dei mezzi elettrici per muoversi in uscita dal lavoro e verso i luoghi di aggregazione. Queste percentuali sono certamente destinate ad evolversi con l’avvio dell’anno scolastico e la ripartenza post ferie e la componente diurna dovrebbe crescere rispetto a quella serale.

Numeri che sono destinati a crescere nei prossimi giorni grazie a iniziative mirate: a partire da oggi, in occasione dell’evento Sbarazzo&TheCity (realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo), a fronte di ogni acquisto negli oltre 90 negozi del centro che aderiscono all’iniziativa, verrà dato un codice voucher di 15 minuti gratuiti semplicemente richiedendo il modulo alla cassa e compilandolo.

Ancora più rilevante l’iniziativa della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile: BIT Mobility sta infatti lavorando a un codice che consente l’utilizzo gratuito per 30 minuti dei monopattini elettrici e il 50% di sconto sullo sblocco del mezzo. Nei prossimi giorni saranno comunicati tutti i dettagli dell’iniziativa.

«Si tratta di numeri importanti – commenta l’assessore alla mobilità Stefano Zenoni – che dimostrano una domanda di mobilità sostenibile da soddisfare e alla quale si risponde con questo nuovo e accattivante strumento. Abbiamo qualche criticità dovuta ai comportamenti di alcune fasce di età, ovviamente da considerare e su cui stiamo lavorando anche attraverso la nostra Polizia Locale, ma questi numeri confermano un utilizzo diffuso, vasto e in larghissima parte corretto».

