Borgo Santa Caterina, la Notte bianca

Un successo tra musica e shopping - Foto L’iniziativa del Distretto urbano del commercio venerdì sera, 12 luglio, ha portato migliaia di persone in strada, Venerdì prossimo tocca a Borgo Palazzo.

Per una lunga notte bianca il Borgo d’oro ha brillato, alla luce della ribalta del centro città. L’iniziativa del Distretto urbano del commercio venerdì sera, 12 luglio, ha portato migliaia di persone in strada nella via storica a due passi dal Gewiss Stadium, con una folta partecipazione di famiglie nelle prime ore del crepuscolo e di giovani in tarda serata. C’era il «poetry slam», il duello a colpi di versi al civico 14. Sei autori professionisti si sono sfidati declamando rime baciate e alternate per un paio d’ore, con la giuria e il pubblico caloroso a premiarli con molti 8 e 9. Andrea Daltri, Giorgio Agosta del Forte, Gabriele Marcon, Michele Igino Sordo, Luca Bassi e Teresa Capezzuto i poeti di strada che hanno attirato il pubblico tanto quanto il firma-copie dello scrittore noir Fabrizio Carcano. La musica dal vivo dei «British Invasion» e i dj set hanno scatenato la via pedonalizzata con tutti i tormentoni estivi al ritmo di bassi e batterie. Anche lo «Sbarazzo» in piazza, con le offerte migliori dei saldi estivi, ha registrato folla a tutte le ore nei gazebo delle attività commerciali della via.

Soddisfatta Pina Auricchio, presidente dell’associazione commercianti di Borgo Santa Caterina: «C’è stata tanta gente, la serata è andata molto bene, ho visto persone di tutte le età che si divertivano». L’appuntamento con le «Notti in centro» si ripeterà il prossimo venerdì 19 luglio in Borgo Palazzo (le foto sono di Yuri Colleoni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA