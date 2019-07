Borsa di studio per l’Australia

In palio per un giovane con Sacbo Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, promuove una borsa di studio per un programma scolastico bimestrale in Australia, organizzato dall’Associazione Intercultura.

La borsa di studio è destinata a studenti nati tra il 1° settembre 2002 e il 31 maggio 2005. Requisito fondamentale: essere passeggeri in possesso di Boarding Pass, che dimostri di aver viaggiato da o per l’Aeroporto di Milano Bergamo tra il 1° gennaio e il 10 novembre 2019.

I ragazzi che decideranno di cogliere la sfida dell’internazionalizzazione, concorrendo all’assegnazione della borsa di studio, dovranno dimostrare di essere meritevoli e motivati a cogliere l’opportunità di crescere umanamente e culturalmente a contatto con una realtà diversa, accolti da una famiglia ospitante nel territorio di Western Australia e frequentando una scuola pubblica locale.

Intercultura, individuata come partner da Sacbo, si occuperà di tutte le attività necessarie per individuare i candidati più idonei, preparare il giovane vincitore della borsa di studio prima della partenza e assisterlo durante il soggiorno all’estero. A conclusione di queste fasi, Intercultura invierà allo studente una certificazione con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha partecipato, delle competenze che ha acquisito, in modo da permettere al vincitore di vedersi riconosciuti i crediti formativi dalla scuola di provenienza.

Gli studenti interessati a concorrere all’assegnazione della borsa di studio potranno iscriversi alle selezioni dal 1° settembre al 10 novembre direttamente sul sito di intercultura, seguendo le indicazioni riportate alla pagina www.intercultura.it/sacbo. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Intercultura al numero 06/48882411 (sede di Roma) oppure scrivere a: segreteria.roma@intercultura.it .

