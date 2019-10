Bottigliata in testa a un passante

Arrestato 23enne a Bergamo Ha litigato per futili motivi con un coetaneo in Porta Nuova e visibilmente ubriaco gli ha spaccato una bottiglia di vetro in testa.

I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un giovane di 23 anni originario del Marocco, che ubriaco, prima aveva litigato con un passante, ferendolo alla testa e poi con altre persone incontrate durante la fuga in pieno centro a Bergamo.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì 25 ottobre, quando i carabinieri del Radiomobile di Bergamo sono intervenuti all’altezza di largo Porta Nuova, dove alcuni passanti avevano segnalato una lite in corso fra due persone. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un giovane, 20enne, originario della Repubblica Domenicana, che ha riferito di aver avuto una discussione per futili motivi con un coetaneo che lo stesso lo aveva colpito alla testa con una bottiglia di vetro (procurandogli una ferita guaribile in 15 giorni), prima di scappare verso la stazione e litigare con altri passanti.

I militari in collaborazione con una pattuglia della Polizia lo hanno rintracciato e visti anche i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA