British Airways torna a volare su Orio

Da ottobre nuovi voli da e per Londra Gli inglesi erano già presenti dal 1991 al 1994. Si volerà su Gatwick, 7° scalo europeo con 45,5 milioni di passeggeri l’anno e tante destinazioni internazionali.

Un ritorno che fa rumore. British Airways, una delle compagnie aeree più importanti al mondo, da ottobre volerà su Orio al Serio: un collegamento al giorno da e per Londra Gatwick. Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: i biglietti non sono ancora in vendita, ma sul sito internet «Milan, Bergamo Orio al Serio» è già comparsa tra le destinazioni del network. La conferma che lo scalo bergamasco è entrato tra le rotte servite dalla compagnia britannica. L’operativo dovrebbe contare su 3 voli andata-ritorno dal lunedì al mercoledì in fascia mattutina e altrettanti in fascia pomeridiana-serale nei giorni di giovedì, venerdì e domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA