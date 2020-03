Brucia un tetto a Bergamo

Vigili del fuoco in azione - Foto Un tetto è andato a fuoco in via Morali a Bergamo. Ecco l’intervento dei Vigili del fuoco.

Intervento dei Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo insieme ai colleghi di Dalmine in via Morali a Bergamo. SI tratta di un incendio di un tetto di un condominio di quattro piano, scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo. Le cause sono ancora da accertare, i vigili del fuoco sono intervenuti per bonificare la zona. Agibile l’edificio, a bruciare circa 30 metri quadrati di tetto.

