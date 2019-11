Brumano, scivola sul sentiero ghiacciato

Nel dirupo c’è un altro uomo ferito, è grave Il doppio infortunio nei pressi del rifugio Azzoni al confine tra Bergamo e Lecco nella mattinata di sabato 30 novembre. Intervento dell’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un escursionista stesse camminando su un sentiero al confine tra la Valle Imagna e la provincia di Lecco vicino al rifugio Azzoni, quando è scivolato cadendo in un dirupo. L’uomo non si sarebbe ferito, ma vicino a lui, in fondo precipizio, avrebbe trovato un altro escursionista in una pozza di sangue, probabilmente caduto nello stesso punto prima di lui.

L’uomo ha subito allertato i soccorsi che hanno attivato l’elicottero da Bergamo. Gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato l’uomo per trasportarlo in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi.

