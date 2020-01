Brutto schianto nella notte a Bergamo

Feriti in 5, anche un 14enne e una 16enne L’incidente è avvenuto all’una della notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio in via San Bernardino.

Uno schianto tra due auto con un totale di cinque persone a bordo si è verificato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio, tra loro anche un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 16. In un primo momento sembrava che i feriti avessero subito conseguenze gravi, ma quando i soccorsi sono arrivati in via San Bernardino con tre ambulanze e un’auto medica hanno constatato che nonostante la grande botta tutti e cinque i coinvolti avevano riportato solo ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e una pattuglia di agenti della Questura.

