Bullismo, 325 mila euro per i progetti di prevenzione e contrasto

Proseguono i lavori del Tavolo tecnico provinciale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, istituito in Prefettura a Bergamo, riunitosi nella mattinata di martedì 20 giugno. Nei prossimi giorni verrà approvato il Piano di azione territoriale, di durata biennale, ai sensi della DGR 7499/22 di Regione Lombardia, con finanziamento regionale per Ats di Bergamo di complessivi 325.447 euro. Le risorse assegnate saranno utili a sostenere e rafforzare le iniziative promosse dai progetti attivi in provincia nell’area della prevenzione del disagio giovanile.