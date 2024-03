Bullismo, un incontro all’istituto Da Vinci. Ospite Brumotti di «Striscia» - I podcast

Si intitola «Bullismo e cybebullismo: bande liquide e baby gang, nuove devianze e modalità di aggregazione giovanile» l’incontro in programma per mercoledì 20 marzo, alle 16, al Centro studi Leonardo Da Vinci di Bergamo (ingressi da via Moroni 255 o via dei Caniana 2b). L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con particolare riferimento ai docenti e agli studenti. Ospite d’onore sarà l’inviato del tg satirico di Canale 5 «Striscia la notizia» Vittorio Brumotti, che da ragazzo fu vittima di bullismo e che oggi si occupa di inchieste sul tema dello spaccio di droga.