«Buon rientro a scuola, grazie a prof e famiglie»

Conte: ci saranno disagi, specie all’inizio In occasione della riapertura delle scuole il premier Giuseppe Conte ha indirizzato un messaggio agli studenti, alle famiglie e al personale degli istituti.

«Lunedì si torna a scuola. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. Lo vivrò anch’io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza, ma anche da padre». Lo dice Giuseppe Conte in un messaggio su Facebook per l’inizio della scuola. Un appello agli studenti: «Fate la vostra parte, impegnatevi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e quella delle persone che amate e che vi amano. Grazie a insegnanti e presidi e anche mamme e papà per i mesi del lockdown che hanno imposto la didattica a distanza». E ha aggiunto: «Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio - ha aggiunto - La scuola sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni aggravate dalla pandemia».

«Questo rientro in classe è davvero importante - ha spiegato il premier -. Cari studenti, vi auguro di affrontare e vive l’anno scolastico con fiducia ed entusiasmo: impegnatevi nello studio, migliorerete voi stessi. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore. Tornate a scuola non solo per imparare le nozioni dei libri di testo, ma imparerete anche a comunicare meglio, a dialogare, a confrontarvi con chi la pensa diversamente. La scuola vi consente di coltivare i sogni che realizzerete da adulti», sottolinea il presidente del Consiglio. «La scuola è il luogo che fa capire che la forza vera è quella che combatte ogni forma di sopruso o ingiustizia, non quella che si nasconde nell’indifferenza o peggio sfocia nella violenza».

«Un saluto agli insegnanti: avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown continuando a fare lezione con la didattica a distanza, non era affatto facile eppure avete svolto un grandissimo lavoro e per questo vi siamo grati. Ringrazio anche le famiglie, le mamme, i papà che hanno fatto molti sacrifici. Grazie anche ai dirigenti e tutto il personale della scuola: in questi mesi estivi non vi siete fermati un attimo, avete lavorato tantissimo per essere pronti per la riapertura. Saremo con tutti voi, saremo al vostro fianco e continueremo a esserlo nei prossimi giorni e mesi».

«Tornate a scuola anche per comunicare meglio, per confrontarvi, per coltivare i sogni che avrete, per rafforzare la vostra coscienza critica, per imparare che prima di ogni altra cosa viene il rispetto della persona, a prescindere dalle sue convinzioni.La forza vera non è quella che sfocia a volte nella violenza» ha continuato Conte.

