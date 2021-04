Buona Festa della mamma: quest’anno regala l’informazione de «L’Eco di Bergamo» Si avvicina la Festa della mamma e quest’anno «L’Eco di Bergamo» lancia un’iniziativa promozionale dedicata proprio alle mamme.

Si avvicina la Festa della mamma e quest’anno «L’Eco di Bergamo» lancia un’iniziativa promozionale dedicata proprio alle mamme. È possibile infatti regalare o regalarsi l’informazione digitale de L’Eco di Bergamo a soli 23 euro per quattro mesi. Le mamme possono accedere liberamente a tutta l’informazione online (edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» per pc, smartphone e tablet) per quattro mesi a un prezzo molto vantaggioso. Naturalmente la stessa promozione è valida anche per chi intendesse fare un regalo. L’offerta sarà valida fino al 10 maggio. Per chi vuole accedere alla promozione «Buona Festa della mamma» è possibile consultare il link: https://lp.ecodibergamo.it/festadellamamma2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA