Bus, funicolari e tram: dal 9 giugno gli orari estivi in città, ecco cosa cambia

Autobus

Da lunedì a venerdì le linee avranno una frequenza media, mattina e pomeriggio, di una corsa ogni 15 minuti. Fa eccezione la linea C con una corsa ogni 15 minuti al mattino e ogni 20 minuti nel pomeriggio. Il sabato la frequenza giornaliera delle linee sarà di una corsa ogni 20 minuti.

Linea 1

Il servizio di collegamento da Porta Nuova all’aeroporto aumenta la frequenza passando da una corsa ogni 18 minuti ad una corsa ogni 16 minuti, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali, per un totale di 5 corse in più; dalle 19.30 in poi la frequenza è di circa 20 minuti.

Vengono inoltre aggiunte: una corsa al mattino in partenza alle ore 4.30 da Porta Nuova (in arrivo in aeroporto alle ore 4.48); una corsa dall’aeroporto per Porta Nuova alle 4.50 del mattino; una corsa serale in partenza alle ore 0.56 da Colle Aperto per l’aeroporto; una corsa serale in partenza alle ore 1.30 dall’aeroporto per Porta Nuova.