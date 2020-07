Via Bono a Bergamo in un immagine d’archivio

Cade carico da una gru in via Bono

Bergamo, nessun ferito e traffico deviato L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 31 luglio.

Caos in via Bono a Bergamo, nella tarda mattinata di venerdì 31 luglio è caduto carico da una gru, il materiale si è riversato sulla strada e sul marciapiede sottostante.

Fortunatamente non ci sono feriti, ma il traffico è stato deviato per permettere di mettere di nuovo in sicurezza la carreggiata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Bergamo e deviato.

