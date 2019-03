Cade dal muro dietro casa

Trovato morto dalla moglie L’uomo, un 70enne di Taleggio, è morto a seguito dei traumi riportati dopo essere precipitato da un muro molto alto mentre stava effettuando la pulizia del verde.

Ha destato profondo cordoglio, in Val Taleggio, la scomparsa improvvisa di Ermenegildo Murachelli, pensionato di 70 anni che viveva a Pizzino. L’uomo è morto a seguito dei traumi riportati dopo essere precipitato da un muro molto alto mentre stava effettuando la pulizia del verde. Ad accorgersi dell’accaduto la moglie, Patrizia, che, chiamando verso mezzogiorno il marito per avvisarlo del pranzo pronto, non ha avuto risposta. La donna è uscita allora in giardino dove ha fatto la tragica scoperta.

