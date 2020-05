Cade dalla moto e finisce in un dirupo

Valcanale, elisoccorso per un 48enne Fortunatamente ferite non gravi per il motociclista. Guarda le immagini .

Un motociclista di 48 anni, residente in Val Seriana, nel pomeriggio di sabato 9 maggio è caduto con la moto e si è fatto male a una gamba.Visto che l’uomo era caduto in una scarpata è stato attivato il Soccorso Alpino.

Sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione, a supporto dell’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo si trovava in una zona boscosa molto fitta. Il ferito è stato sottoposto agli accertamenti medici, e messo su una barella per poi essere portato in ospedale con l’elisoccorso. L’intervento è cominciato poco prima delle 15:30 e si è concluso nel tardo pomeriggio. L’uomo, non in gravi condizioni, è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

