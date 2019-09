Cade dalla tettoia delle autolinee

Grave donna di 36 anni In gravi condizioni, è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche gli agenti della questura di Bergamo.

Una donna di 36 anni è caduta da circa sette metri di altezza in via Bono, a Bergamo, ed è in gravi condizioni al Papa Giovanni. L’incidente intorno alle 8.30 di venerdì 13 settembre sulla tettoia dell’autoparking della stazione delle autolinee: pare che la donna, senzatetto che vive nella zona, fosse salita sul tetto del parcheggio della stazione di Bergamo. Dall’altezza di sette metri è caduta a terra.

