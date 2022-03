Cade dall’impalcatura, operaio di 45 anni ferito in un cantiere nel Bresciano

Un operaio di 45 anni di origini marocchine, residente a Bergamo, è rimasto ferito in un cantiere a Lonato del Garda (Brescia). L’incidente è avvenuto martedì 15 marzo, attorno all’ora di pranzo, in via Mantova, dove sono in corso i lavori per l’ampliamento di una struttura commerciale. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il 45enne, dipendente di una ditta bergamasca, sarebbe caduto da un’altezza di 2-3 metri per cause che ora sono al vaglio dei tecnici di Ats e della Compagnia dei Carabinieri di Desenzano. La caduta gli ha procurato lesioni soprattutto alla schiena: è stato trasferito in elicottero, in codice giallo, al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Brescia.