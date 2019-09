Cade in moto e perde la gamba sotto il bus

Il 70enne in Terapia intensiva a Bergamo È ricoverato in Terapia intensiva il 70enne che ha perso la gamba nel pomeriggio di giovedì in un incidente stradale in via Tiraboschi, a Bergamo. Alle 15,30 il settantenne di Orio al Serio è stato sbalzato di sella assieme alla moglie, di 60 anni: l’autobus snodato della linea 5 di Atb gli è passato sopra la gamba sinistra.

L’uomo ha riportato ferite gravissime e ha perso la gamba, parzialmente amputata: a nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118, arrivati in via Tiraboschi con l’automedica e l’ambulanza, per salvargli l’arto. Illesa, ma sotto choc, la moglie: è stata accanto al marito, sempre rimasto cosciente, e gli ha fatto forza fino all’arrivo dei soccorritori, chiamati dall’autista dell’autobus.

Il pullman non è stato posto sotto sequestro, anche se dovrà restare nella disponibilità della polizia locale per alcuni giorni. La dinamica di quanto avvenuto è infatti ancora al vaglio dei vigili: sarà fondamentale la ripresa videoregistrata dalla telecamera di servizio di un altro autobus, sempre di Atb, che seguiva quello coinvolto nell’incidente. L’autista del bus snodato della linea 5 non si è praticamente accorto di nulla finché non ha sentito di aver urtato qualcosa con l’ultima ruota del mezzo. A quel punto, però, il dramma si era già consumato.

Sotto choc anche l’autista del Fiat Doblò, che viaggiava nella stessa direzione della Vespa, ovvero verso lo svincolo di via Spaventa: è rimasto seduto al posto di guida del mezzo di lavoro, di proprietà di una società di distribuzione idrica, per tutta la durata dei rilievi della polizia locale. E proprio alla polizia locale – intervenuta con l’unità incidenti stradali e una pattuglia per la viabilità – spetta ora la delicata fase di ricostruzione dell’accaduto.

Il settantennne è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e ricoverato in terapia intensiva in Chirurgia d’urgenza: la prognosi resta riservata. La moglie, che nella caduta dalla moto non ha riportato alcuna ferita, ha poi accusato un lieve malore ed è stata a sua volta trasferita in ospedale, dov’è stata raggiunta da altri familiari.

