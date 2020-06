Cade in un dirupo per cento metri

Strozza, salvo escursionista di 28 anni Il giovane è stato recuperato dal Soccorso Alpino con una calata in corda.

Recuperato sano e salvo nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a Strozza in Val Imagna un escursionista di 28 anni, residente in zona. Era da solo, alle pendici del Monte Ubbione, quando è scivolato in un dirupo per un centinaio di metri.

Il ragazzo è riuscito a dare l’allarme con il telefono: sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica, che lo hanno localizzato e poi raggiunto, dopo una calata in corda. L’uomo aveva alcune escoriazioni ma stava bene. È quindi stato messo in sicurezza e recuperato sul sentiero.

