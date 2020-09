Cade in una buca a sei metri di profondità

Roncola, salvato il cane setter Billy - Foto Il cane, un setter di nome Billy, si era disperso sabato sera 12 settembre e da 4 giorni non si avevano tracce.

Sei unità del nucleo Saf dei Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per un recupero di un cane in via Roncola Alta - Roncola. Il cane, un setter di nome Billy, si era disperso sabato sera 12 settembre e da 4 giorni non si avevano tracce: è stato individuato nella giornata di mercoledì 16 settembre in una buca a circa sei metri di profondità ed è stato recuperato in ottima salute dai vigili del fuoco e consegnato al suo padrone. Il cane è un setter di nome Billy.

