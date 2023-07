Cade da una parete della Presolana, alpinista di 23 anni ferito e soccorso con l’elicottero

È stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo con l’elisoccorso del 118 il 23enne caduto mentre arrampicava sulla via Bramani Ratti, una parete sud della Presolana. Un intervento quello del VI Delegazione del Cnsas, il Soccorso alpino orobico e del 118, complicato dalle condizioni meteorologiche. In quota, infatti, c’era una fitta nebbia.