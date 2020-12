Cadmio oltre i limiti consentiti

Fermati in dogana 11 mila chili di calamari Operazione dell’Agenzia delle dogane di Bergamo.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bergamo in collaborazione con l’ufficio di Genova 2, hanno bloccato una partita di «ciuffi di calamari congelati», proveniente dalla Thailandia e composta da 765 colli per un peso lordo di oltre 11mila chili per un valore di circa 43mila dollari.

I controlli eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta hanno permesso di riscontrare valori oltre alla norma di cadmio.

Sono state, quindi, avviate le procedure di rispedizione all’estero, così come previsto dalla legge.

