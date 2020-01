Cagnolino cade dal parapetto della Rocca

Bergamo, salvato dai vigili del fuoco È scivolato dal parapetto all’improvviso, mentre aveva a fianco i suoi padroni: è successo domenica 12 gennaio intorno alle 16 alla Rocca, a un cane di taglia media (del peso di circa otto chili), sfuggito per pochi secondi al controllo dei padroni e mettendo a rischio la sua incolumità.

I padroni dell’amico a quattrozampe, infatti, si sono immediatamente attivati per salvarlo: il cagnolino, infatti, scivolando dal parapetto, è finito nel prato sottostante la Rocca, dopo un volo di diversi metri, intrappolato tra i rovi. Per recuperarlo sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, con una squadra specializzata: le operazioni si sono protratte per oltre mezz’ora, poi l’animale è tornato tra le braccia dei suoi amici padroni incolume.

© RIPRODUZIONE RISERVATA