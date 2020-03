Calano gli accessi ai pronto soccorso

Anche a Bergamo, guarda il grafico I dati relativi agli accessi ai pronto soccorsi fanno sperare che il contagio stia allentando la morsa.

Il grafico mostrato dall’assessore Gallera in conferenza stampa sabato 28 marzo dimostra come gli accessi i pronto soccorso lombardi sia in diminuzione soprattutto negli ultimi giorni. Il grafico qui sotto mostra il numero di accessi per quattro province. La linea blu è quella relativa a Bergamo, quella grigia a Milano, verde a Pavia e azzurra a Como. In tutti i casi negli ultimi due giorni la linea scende per la prima volta consecutivamente dall’inizio dell’epidemia. Il trend fortunatamente è negativo e potrebbe essere una notizia positiva.

trend pronto soccorso

(Foto by Roberto Vitali)

