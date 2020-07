Calcinate, cani finiti nella roggia

Salvati dai Vigili del fuoco - Foto Salvataggio nella serata di venerdì 3 luglio di due cani che si sono allontanati dalla loro abitazione.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti a Calcinate intorno alle 23 di venerdì 3 luglio in via Tezza per il recupero di due cani, dotati di collare con i riferimenti telefonici. I Vigili del fuoco una volta recuperati li hanno affidati ai loro proprietari. I due cagnolini, bagnati e spaventati, erano finiti nelle acque della roggia.

Il recupero dei Vigili del fuoco

Il secondo cane finito nella roggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA