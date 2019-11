Calcio a 7, sfida fra otto squadre Sabato al via la «BgY Airport Cup»

Calcio a 7, sfida fra otto squadre

Prende il via sabato 16 novembre il campionato di calcio a 7 «BGY Airport Cup» che vede la partecipazione di otto squadre, espressioni di altrettante realtà operative nell’ambito dell’aeroporto di Bergamo. Il torneo, patrocinato da Sacbo in qualità di main sponsor, si concluderà il 28 marzo 2020, con pausa dal 15 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Le squadre partecipanti sono: Esercito (Reggimento Aquila), Guardia di finanza, Italpol, Sicuritalia, Fc Levorato, Polaria, Sacbo-Bis, Seas Ryanair e Vigili del fuoco.

Gli incontri avranno luogo sui due campi in sintetico del Centro sportivo comunale di Orio al Serio, in via Cavour 2. Ogni giornata prevede quattro partite, due con calcio d’inizio alle 9,30 e due alle 10,45, con tempi di 25 minuti. Al termine della regular season, con gare di andata e ritorno, le prime quattro squadre classificate si sfideranno ai playoff. Il campionato aeroportuale di calcio a 7 nasce con lo spirito di suggellare momenti di condivisione attraverso la sana competizione agonistica di natura amatoriale, che aiuti a rafforzarei rapporti tra le diverse realtà presenti sul sedime e le componenti lavorative e professionali che contribuiscono al miglior funzionamento dei servizi aeroportuali e alla crescita dello scalo in termini qualitativi e quantitativi.

