Calderoli: sono l’autore del Porcellum

«Eccomi in visita a una scrofaia» Il vice presidente del Senato, bergamasco doc, non manca di ironia. Oggi, mercoledì 24 aprile, ha pubblicato questa foto che lo ritrae in visita a una scrofaia in Piemonte.

Il vice presidente del Senato Roberto Calderoli, bergamasco doc, non manca di ironia. Oggi, mercoledì 24 aprile, ha pubblicato questa foto che lo ritrae in visita a una scrofaia in Piemonte chiosando: «Per uno che dalla satira è sempre stato descritto, e disegnato nelle vignette, come un maiale, e che viene sempre ricordato come l’autore del Porcellum, sembra un po’ paradossale eppure ieri sono stato a fare visita a una scrofaia, per essere precisi alla monumentale, per dimensioni, scrofaia “Il Pozzo” del gruppo “Ciemme”, a Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese. Un’azienda con allevamenti sparsi in tutta la Pianura Padana, dal Piemonte alla Lombardia, all’Emilia-Romagna al Veneto. Ho toccato con mano una realtà produttiva che rappresenta l’Italia che lavora, che non si lamenta e non si arrende e che continua a crescere anche a livello internazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA