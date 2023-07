Caldo, in arrivo il picco: primi accessi ai Pronto soccorso - Le foto a Bergamo

Ancora un giorno di fuoco, il più infuocato, prima di tornare a respirare. L’ondata di calore raggiungerà il picco mercoledì 19, dopo un martedì 18 già rovente, poi dovrebbe cominciare ad attenuarsi. Humidex, il bollettino quotidiano di Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, conferma lo scenario : oggi in Bergamasca sarà l’ultimo giorno di «disagio forte» (la classificazione è basata su cinque scenari d’intensità: quello più grave è «disagio molto forte», non raggiunto però in questa ondata), da domani si scenderà a un «disagio moderato». In città, ad esempio, le previsioni di 3BMeteo indicano un picco di 35 gradi «reali» nel pomeriggio (ieri si è arrivati a 34), che diventano 36 gradi se si guarda alla temperatura percepita. Non un record, ma comunque una morsa di afa decisamente pesante.

La prima linea è rappresentata dai pronto soccorso. Pur con valori inferiori a un anno fa, il «Papa Giovanni» conferma in questi giorni «l’afflusso di un maggior numero di anziani fragili che, a causa delle condizioni climatiche, vedono la propria condizione aggravarsi», anche se «dal punto di vista delle diagnosi non si assiste a una variazione sostanziale rispetto al mese di giugno: dal raffronto tra la settimana 11-17 giugno e quella dell’11-17 luglio, sono in media circa 4 al giorno i pazienti che, in ciascuna delle settimane osservate, si sono presentati in Pronto soccorso per coliche renali, disidratazione, ipotensione e sincope da calore oppure per sincope e collasso. Non si rilevano scostamenti significativi neanche per quanto riguarda il numero degli accessi e i ricoveri, solo in lieve aumento a luglio rispetto a giugno». Tra le misure messe in campo per mitigare il disagio dovuto all’ondata di caldo, il «Papa Giovanni» ha adottato alcuni provvedimenti: si va dalle «istruzioni al personale per fornire consigli utili ai pazienti e all’utenza» fino al «monitoraggio dello stato di salute delle persone fragili assistite a domicilio», passando per la presenza in reparti e ambulatori di «strumenti per la termoregolazione e la ventilazione»; sono poi presenti «dispositivi per l’idratazione», e «in caso di perdurare dell’ondata di caldo sono state predisposte misure per la verifica dei soggetti dipendenti da apparecchiature vitali».