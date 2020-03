Cappello d’Oro chiuso:1a volta in 140 anni

Luci accese per non perdere la speranza L’hotel Cappello d’Oro di viale Papa Giovanni è chiuso per la prima volta in 140 anni, ma tiene le luci accese per non spegnere il centro di Bergamo.

«È sera, i tempi sono difficili e in città c’è chi dorme e c’è chi lotta! Il nostro hotel, al 140° anno di storia, mai era stato chiuso e oggi è costretto a riposare per senso di responsabilità». Inizia così il post pubblicato nella serata su Fb. «La sera, però, vogliamo tenere queste camere accese, come una fiammella sempre viva nel centro di Bergamo. Con un po’ di immaginazione, possono sembrare un cuore: un cuore per dire GRAZIE a chi è impegnato in prima linea e lotta ogni giorno per salvare vite; un cuore per dire FORZA a tutti coloro che stringono i denti per non farsi sopraffare da questo maledetto virus; un cuore per dire CE LA FAREMO e la nostra meravigliosa città di Bergamo tornerà a splendere come e più di prima».

