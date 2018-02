Carabinieri contro lo spaccio a Bergamo

Inseguiti e arrestati due uomini Controllo straordinario contro lo spaccio a Bergamo: i carabinieri hanno tratto in arresto due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il primo, A.D, 23enne nigeriano senza fissa dimora e pregiudicato, è stato inseguito a piedi da una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile lungo via per Zanica: bloccato è stato trovato in possesso di circa 15g di hashish. Il secondo, F.C., 35enne marocchino, senza fissa dimora e anche lui pregiudicato, è stato inseguito dai carabinieri della Stazione di Alzano Lombardo a bordo di un auto.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 5g di cocaina divisa in dosi e circa 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. I due arrestati saranno giudicati con rito direttissimo.

