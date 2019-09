Caravaggio, crolla l’intonaco dal soffitto

Chiude la scuola appena inaugurata Cade una parte di intonaco dal soffitto della scuola elementare Michelangelo Merisi di Caravaggio che martedì 24 (e probabilmente anche il 25 e il 26 settembre) rimarrà per precauzione chiusa.

L’edificio scolastico, risalente ai primi del ’900, era stato inaugurato la settimana scorsa dopo un intervento di manutenzione straordinaria (del costo di 400 mila euro) incentrato soprattutto sulla sostituzione dei vetri delle finestre delle aule e la sistemazione della facciata sulla quale erano stati scoperti anche alcuni affreschi. Nessun problema, invece, sembrava fosse emerso per le parti strutturali. Lunedì però, improvvisamente, intorno alle 12,45, un pezzo di intonaco di circa 40 centimetri per 40, si è staccato dal soffitto sul corridoio del piano terra che porta alle aule. Fortunatamente, in quel momento, essendo in corso la pausa pranzo, nessun alunno si trovava dentro la scuola: parte era in sala mensa e parte fuori a giocare in cortile.

Quanto accaduto non potrà che far slittare gli altri interventi in programma sull’edificio. Mancano infatti la sostituzione delle finestre sui corridoi e la sistemazione della facciata posteriore, oltre che dei giardini e delle fontane.

