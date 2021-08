Carcere di Bergamo, detenuto aggredisce cinque agenti. La denuncia del sindacato L’episodio è stato denunciato dall’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria: «Ormai gli agenti sono esposti a rischi di ogni genere».

Un detenuto ha aggredito alcuni agenti nella casa circondariale di Bergamo, provocando lesioni e traumi e cinque di loro, tra i quali il responsabile della Sorveglianza generale. A darne notizia è Ennio Pipola, segretario provinciale dell’Uspp (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria) di Bergamo: «Durante ordinarie operazioni di servizio, peraltro a tutela dello stesso», l’uomo si è letteralmente scagliato contro il personale, riuscendo a provocare lesioni e traumi a ben cinque agenti, tra cui il responsabile della Sorveglianza generale - racconta Pipola -. L’epilogo della giornata è di tre agenti in pronto soccorso, per contusioni, traumi ed altro, con prognosi fino a 20 giorni. A un sovrintendente hanno dovuto addirittura applicare un collare ortopedico».

Per Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’Uspp, si tratta di «un altro episodio che alimenta le statistiche e la lunga serie di eventi e di aggressioni nelle nostre carceri. Adesso è il turno di Bergamo, istituto raramente interessato a questo tipo di eventi. A conferma che il sistema penitenziario non ha più certezze e che in ogni istituto ormai gli agenti sono esposti a rischi di ogni genere».

La denuncia arriva anche dalla Cisl: «Un detenuto in preda ad un delirio ha dato fuoco alla propria cella per poi rivolgere la sua folle ira nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria frattempo giunto sul posto per soccorrerlo e spegnere le fiamme. L’episodio di oggi è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di eventi critici che hanno interessato il carcere di Bergamo. La tensione nel carcere di Bergamo è ai massimi livelli e se non è ancora degenerata in tragedia è stato grazie all’apporto indefettibile degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria del Reparto di Bergamo. Auspichiamo vivamente che l’Amministrazione Penitenziaria si adoperi urgentemente per adottare provvedimenti di allontanamento di un congruo numero di detenuti psichiatrici presenti a Bergamo così da alleggerire la pressione sul Reparto di Polizia Penitenziaria così duramente provato da questi mesi di elevata tensione.

