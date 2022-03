Caro spesa, nel 2022 gli aumenti peseranno oltre un miliardo di euro in Bergamasca

A inizio gennaio l’osservatorio di Federconsumator i aveva stimato il rincaro in circa 1.700 euro . Nei giorni scorsi, l’andamento economico legato anche e soprattutto alla crisi ucraina ha costretto a rivedere le previsioni ulteriormente al rialzo. Risultato: una botta per le famiglie italiane di oltre 2.350 euro. Tradotto, per i 470mila nuclei familiari della Bergamasca, il caro spesa e caro bollette si tradurrà in un esborso di oltre un miliardo di euro nel 2022. I rincari maggiori si registrano per carburanti ed energia elettrica , rispettivamente 228 e 218 euro, mentre per gli alimentari l’aumento è stato stimato in 130 euro circa.

E proprio per gli alimentare,in particolare nei supermercati, in questi giorni si sta registrando un altro fenomeno. Vuoi per la corsa alla solidarietà verso l’Ucraina, vuoi per la psicosi legata al conflitto, vuoi per il timore di ulteriori e imminenti rincari, ma alcuni prodotti cominciano a scarseggiare. In particolare l’olio di semi in molti casi è stato contingentato (non più di due confezioni a cliente), mentre sugli scaffali in molti esercizi pasta e farina sono spariti.